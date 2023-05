O Hotel Fasano São Paulo Itaim abre oficialmente hoje com 100% de ocupação

O Hotel Fasano São Paulo Itaim abriu oficialmente nesta segunda-feira, 8, com 100% de ocupação. Distribuídos em 20 andares, os 107 apartamentos do hotel variam de 30 a 190 m² e estão divididos em 6 categorias. As suítes foram decoradas com imagens da Itália antiga, todas angariadas pelo próprio Gero Fasano em suas viagens.

Gero Fasano também inaugura segunda unidade do seu restaurante Foto: ANA FASANO

Com o novo hotel, Gero Fasano inaugura também a segunda unidade do restaurante Gero na capital paulista. O espaço, que conta com 100 lugares, abriga uma varanda externa. Sua localização está integrada ao lobby e possui uma sala privativa para até 20 pessoas.A nova casa será comandada pelo chef Lomanto Oliveira.

No primeiro andar está o Fasano Caffè, espaço onde os hóspedes poderão iniciar o dia com o café da manhã - e que receberá também eventos com capacidadepara até 160 pessoas.

O hotel conta com cinco salas de Spa, sendo uma preparada para terapias em casais, duas saunas (seca e úmida), salão de beleza e academia. O empreendimento possui um Business Center equipado com cinco salas de reunião. O bar e a piscina estão localizados no último andar.