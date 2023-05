O Itaú Social abre, nesta segunda, as inscrições para o Edital Fundos da Infância e da Adolescência

O Itaú Social abre, nesta segunda-feira, as inscrições para o Edital Fundos da Infância e da Adolescência. Neste ano, a edição terá um novo foco prioritário: selecionar e apoiar ações que contribuam para a garantia do direito de crianças e adolescentes à educação.

Cada proposta selecionada poderá receber até R$ 500 mil para a realização do projeto no município. Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o Brasil podem inscrever iniciativas articuladas entre secretarias de educação, escolas públicas, organizações da sociedade civil, conselhos tutelares e outros equipamentos e serviços locais.

Em 2022, foram selecionadas 73 iniciativas, de todas as regiões do país, que receberam um total superior a R$ 17 milhões. As inscrições podem ser realizadas no site: itausocial.org.br/editais