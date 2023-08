O luxuoso hotel Rosewood anuncia parceria com a 35ª edição da Bienal de São Paulo

O Rosewood São Paulo anunciou uma parceria com a 35ª edição da Bienal de São Paulo – Coreografias do Impossível. A Bienal começa no dia 6 de setembro e vai até 10 de dezembro no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera.

A Fundação Bienal de São Paulo vai contar com o apoio do hotel para recepcionar um grupo de jornalistas internacionais, responsável pela cobertura e divulgação da exposição.

Rosewood São Paulo anunciou uma parceria com 35ª edição da Bienal de São Paulo Foto: Ruy Teixeira

Na véspera da abertura da 35ª Bienal de São Paulo, o Rosewood São Paulo também irá promover um encontro desses jornalistas com outros representantes da imprensa nacional, além de artistas.

Por conta da parceria, estão previstas visitas guiadas aos hóspedes do Rosewood São Paulo à Bienal.

O Rosewood São Paulo abriga, hoje, uma coleção de 450 obras de arte, todas criadasem colaboração de mais de 50 artistas locais.