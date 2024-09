O médico Ricardo Cohen assume a presidência da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade

Na próxima sexta-feira, dia 6, o médico Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz será empossado presidente da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos (IFSO), na sigla em inglês, International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

A cerimônia será durante a 27º Congresso Mundial da entidade que acontece em Melbourne, na Austrália.

Ricardo Cohen Foto: Beto Assem