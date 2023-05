O premiado chef Alberto Landgraf abre restaurante em Londres

O chef Alberto Landgraf, responsável pelo estrelado restaurante carioca Oteque (dono de duas estrelas Michelin), se prepara para abrir seu primeiro projeto internacional.

Chef Alberto Landgraf abre restaurante em Londres Foto: Mileny Melo

No próximo dia 27, Landgraf abre o restaurante Bossa, em Londres, no bairro de Marylebone. Assim como acontece no carioca Oteque, a ideia do chef é mudar o cardápio diariamente.

Aliás, foi em Londres que ele começou sua carreira. Com 20 anos, Landgraf foi para Londres e se formou em gastronomia pela Westminster Kingsway College. Durante o tempo que passou na Europa, trabalhou com chefs como Gordon Ramsay, em seu restaurante na Royal Hospital Road (três estrelas no Guia Michelin), e Tom Aikens. Também passou pelo restaurante de Pierre Gagnaire, em Paris.