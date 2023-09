O Shopping Cidade Jardim recebe o QG Fhits de Alice Ferraz

A empresária Alice Ferraz realiza seu QG Fhits mais uma vez em São Paulo, dentro do Shopping Cidade Jardim.

O evento, que começa nesta quarta-feira e segue até sexta-feira, acontece há 12 anos e promove encontros para discussão de assuntos contemporâneos e transversais, abordando temas relevantes para entendimento do mundo atual.

Alice Ferraz Foto: Lucas Fonseca

Em quatro dias passarão por lá nomes como o filósofo Luiz Felipe Pondé, que abordará o tema do sofrimento psíquico causado pela pressão das mídias sociais, Nelson Motta e Patrícia Pontalti, com o tema longevidade e vitalidade, e a apresentadora Angélica com sua plataforma Mina (que fala sobre o bem-estar).

O QG traz também desfiles com novos nomes da moda nacional como o estilista indígena da etnia Kaixana Maurício Duarte e Isa com sua marca Isaac Silva, além de ALUF, comandada por Ana Luisa Fernandes e da Ciccy Halpern com a nova marca do grupo Mixed, a New Match.