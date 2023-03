O2 Filmes anuncia seus projetos audiovisuais para 2023

A O2 Filmes anuncia seus novos projetos audiovisuais, entre longas-metragens e séries, que serão produzidos ao longo de 2023 ou que estão em fase de desenvolvimento. Nos próximos meses, quatro devem iniciar as filmagens: uma série spin-off, a biografia de um dos grandes ídolos do rock brasileiro, escrita e dirigida por Paulo Morelli, um longa-metragem de ação aos moldes de “Duro de Matar” nas comunidades do Rio de Janeiro, produzido por Fernando Meirelles, além de um filme de aventura e ficção científica que se passa em um futuro distópico, produzido por Andrea Barata Ribeiro.

Gravação O2 Filmes Foto: Fito Shaw





Já anunciados na CCXP22, outros dois projetos estão em processo de desenvolvimento. Um deles é “Amazônia”, sobre cidadãos comuns que lutam pela preservação da floresta contra os invasores, criado e estrelado por Bruno Gagliasso, com textos de Luciano Moura e Elena Soarez, e com a produção de Andrea Barata Ribeiro. O segundo, com direção de Marcus Alqueres e com Gabriel Leone e Luís Navarro como protagonistas, é baseado na HQ “Cidadão Incomum” e conta a história de dois brasileiros comuns que descobrem ter super poderes.

Entre outros projetos em desenvolvimento, estão uma minissérie amazônica – dirigida por Quico Meirelles, produzida por Andrea Barata e Fernando Meirelles, e com roteiro de Bráulio Mantovani – e uma série dramática ambientada no centro-oeste brasileiro, com a produção de Paulo Morelli, escrita por Marcelo Rubens Paiva e dirigida por Hugo Prata.

A O2 conta ainda com projetos em fase de criação. Nesta etapa estão três dramas: um deles ambientado no interior do Brasil, dirigido por Luis Pinheiro e protagonizado por Deborah Secco, uma aventura urbana dirigida por Pedro Morelli e outro sobre crime organizado, escrito por Elena Soárez.

A lista de coproduções internacionais inclui dois filmes ambientados na Amazônia e uma série sobre uma das figuras mais controversas do crime norte-americano da década de 1980.