Obra com mais de 17 mil bitucas de cigarro inaugura nova galeria de arte nos Jardins

A partir do dia 11, treze obras do artista paulistano Alexandre Orion estarão expostas na nova galeria Portal 19 Arte, nos Jardins.

A mostra apresenta obras de diferentes momentos da carreira do artista, , incluindo Vergonha Na Cara, autorretrato que usa mais de 17 mil bitucas para retratar sua luta contra o tabagismo.

Obra Vergonha na Cara Foto: Alexandre Orion

O artista foi escolhido para inaugurar a galeria por conta da sua relação com a cultura urbana e com a cidade de São Paulo. Suas obras têm a capital paulistana como suporte e inspiração.

A Portal 19 Arte começa como um espaço de arte urbana e pretende trabalhar com projetos de fine art e arte contemporânea no futuro. Depois de Orion, a galeria planeja exposições com os artistas Onesto, Claudio Ethos e Naara Bahler.

Obra de Alexandre Orion Foto: Alexandre Orion