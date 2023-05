Obras vandalizadas durante os atos golpistas de 8 de janeiro serão tema de debate na ArPa

A segunda edição da feira de arte ArPa, que começa amanhã no Pavilhão Pacaembu, tem como um dos seus destaques a Sala MOS - idealizada para promover conversas e debates abertos ao público.

Com curadoria de Carla Zaccagnini, a sala vai abrigar um ciclo de conversas sobre quatro das obras danificadas durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro (em Brasília). O objetivo é o de desdobrar questões manifestas e latentes nessas obras.

Sala MOS Foto: Marcella Marigo

Das muitas obras e objetos que foram removidos, arremessados, cortados, quebrados ou queimados, serão analisados quatro: o painel de Di Cavalcanti, conhecido como As mulatas; a escultura La Venus apocalíptica fragmentándose, de Marta Minujin; O Flautista, de Bruno Giorgi e Galhos e sombras, de Franz Krajcberg.

Na época, as imagens divulgadas pelo governo mostraram ao menos cinco buracos na obra “As mulatas”, com valor estimado em R$ 8 milhões, segundo o Planalto. Outras telas foram destruídas ou pichadas pelos apoiadores de Bolsonaro.

A ArPa conta também com direção de Cristina Candeloro e recebe cerca de 50 expositores que comercializam suas obras no espaço de 4 mil m². Nesta edição, a realização da feira também será simultânea à MADE - Mercado, Arte, Design - feira de design que chega a sua décima primeira edição. A parceria é iniciativa do curador de design Waldick Jatobá.

A feira acontece até o dia 4 de junho. O público esperado é de 11 mil pessoas ao longo de quatro dias de feira. Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30(meia).