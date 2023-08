Orlando Morais sobre show com filhas e Cleo em São Paulo: ‘Preciso segurar a emoção’

Primeiro em vídeos nas redes sociais cantando de Caetano Veloso a Xuxa. Agora no Blue Note, em São Paulo. O compositor e cantor Orlando Morais se apresentará ao lado das filhas Ana Morais e Anttónia mais Cleo Pires, acompanhado de uma banda de Brasília no dia 30. O quarteto cantará sucessos da carreira de Orlando, músicas da MPB e faixas do projeto “Eu e Elas”.

Para o marido de Glória Pires, a intimidade é o que fala mais alto nessa iniciativa musical: “A gente se adora. Gostamos de estar juntos. Todas são muito musicais e afinadas. Conseguimos montar um show muito bacana para todos nós com amor”.

Orlando Morais no projeto "Eu & Elas" Foto: Paulo Villar

“Não poderia estar mais feliz. Tenho que segurar a minha emoção para não pirar porque quando as vejo cantando é um sentimento de felicidade muito grande”, completa o músico. Desde a infância, elas sempre cantaram e tocaram com Orlando. Ele lembra que era normal elas ajudarem a fazer algum disco em seu estúdio em casa. “São muito responsáveis como artistas. E estão entregando tudo que podem entregar”, elogia o pai.

Cleo fala da sua experiência: “ Eu coloco a minha personalidade e há uma mistura com as as personalidades das pessoas da minha família. É um ambiente caloroso. A gente se respeita muito e cantar com esse clima é perfeito. Você se sente segura. Me dá prazer estar fazendo isso. O que me atrai nesse projeto é o prazer de cantar com minhas irmãs e meu pai”.

Antonia diz que o projeto tem propiciado momentos únicos: “A nossa agenda é bem complexa, então, quando nos encontramos o foco é se concentrar nos detalhes da passagem de som e ajudar toda a equipe. Nos intervalos, porém, nos abraçamos, fazemos piadas e damos risadas, o que deixa o clima um pouco mais leve”.

Já Anttónia explica que a mãe Gloria Pires, apesar de não participar do projeto diretamente, fica sempre muito emocionada ao ver os vídeos e ensaios da família.

No repertório do show, o público pode esperar novas versões de “Cruzando Raios”, abertura da novela “Anjo Mau” (1976), “Na Paz”, “Tanto Faz” e “Vem não Vem” - todas de autoria de Orlando. E ainda músicas das carreiras solo das três: “Manhãs”, de Anttónia, “Olhe o Céu”, de Ana Morais, e “Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar”, de Cleo. Além de releituras de “Sonho Meu”, de Dona Ivone Lara, e “Pessoa”, de Marina Lima.