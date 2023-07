Orquídeas e plantas carnívoras estão em exposição no primeiro Salão de Botânica

Nos próximos fins de semana do mês de julho, o Jardim Botânico promoverá uma grande exposição para os seus visitantes com curiosidades sobre diversas plantas.

O primeiro Salão de Botânica será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 (sábados e domingos) e contempla a apresentação de espécies nativas, exóticas e ameaçadas de extinção, com o objetivo de fomentar o conhecimento sobre a flora, além da importância da conservação.

Salão de Botânica Foto: Paulo Gil/Reservas Parques

Entre as plantas do salão estão as carnívoras, que possuem características únicas às quais permitem capturar e digerir pequenos animais a fim de obter nutriente.

Também estão na exposição orquídeas, bromélias, cactos e outras. Além disso, o salão apresenta uma exposição com fotos e oficinas sobre abelhas sem ferrão, cerâmicas artesanais e uma instalação de plantas aquáticas inspirada nas ninfeias e vitórias-régias.

Serviço: Salão de Botânica

Data: 22, 23, 29 e 30 de julho

Horário: das 9h às 17h

Local: Jardim Botânico

Endereço: Av. Miguel Estefno, 3031 (Água Funda)

Ingressos: A partir de R$19,90