Comediante Oscar Filho tem canal de vídeos removido pelo YouTube

Oscar Filho teve seu canal de vídeos removido pelo YouTube. O comediante diz que sua conta foi tirada do ar, ontem, sem aviso prévio e que não consegue resolver o problema. O humorista recebeu um email do YouTube avisando que o canal tinha sido removido permanentemente por violar diretrizes da comunidade, mas sem maiores esclarecimentos.

Oscar Filho Foto: Divulgação

A coluna questionou Oscar sobre o impasse via WhatsApp, e ele respondeu: “Minha preocupação é com a arbitrariedade da atitude do YouTube. Eu entendo que não é uma pessoa, mas sim um sistema automatizado. Mas isso prejudica e preocupa os próprios parceiros do YouTube, que geram receita para a plataforma”.

O humorista disse ainda: “Se o meu canal foi removido permanentemente, o mínimo que eu mereço é uma justificativa no ato da remoção. Se algum vídeo meu viola as políticas internas, quero saber qual o o por quê! Senão abre margem pra eu pensar o que eu quiser, até em censura já que eu também tenho vários vídeos sobre política no meu canal”.

No seu perfil no Twitter, Oscar também falou do assunto: “Meu canal do YouTube acaba de ser removido e simplesmente não tem o motivo no email que enviaram. Não teve sequer um aviso, alerta ou algo do tipo. Existe um ser humano que trabalha no Google e que pode me ajudar?”

No começo da semana, a conta de Oscar foi hackeada, porém, o comediante conseguiu recuperar o acesso a ela. Desconfia que esse seja o motivo da sua conta ter saído do ar. Oscar está preocupado porque o seu canal no YouTube existe desde 2008, contendo seus vídeos históricos do programa CQC, além de várias esquetes e quadros de humor.

Contatada, a plataforma enviou nota à coluna dizendo: “Confirmamos que o canal em questão foi alvo de um ataque hacker. O YouTube já está ciente do caso e em contato com o criador”.