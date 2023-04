Padre influencer Reginaldo Manzotti lança livro e diz que nunca pensou em ‘deixar o sacerdócio’

Considerado fenômeno editorial, com mais de 6,5 milhões de exemplares vendidos, o Padre Reginaldo Manzotti (que também é cantor e apresentador de TV) acaba de lançar “Nunca foi segredo – A Sabedoria de Milênios em 60 Ensinamentos”.

Os números do sacerdote são impressionantes. Ele tem mais de 7,4 milhões de seguidores no Facebook, 4,6 milhões de seguidores no Instagram, 3,59 milhões de pessoas inscritas em seu canal do YouTube, 725 mil seguidores no Twitter e cerca de 630 mil seguidores no TikTok.

Padre Manzotti também é um fenômeno editorial Foto: Washington Possato

Com tanto sucesso, será que Manzotti nunca pensou em largar a batina? “Jamais passou pela minha cabeça. Se eu nascesse outra vez, seria padre de novo. Não me vejo de outra forma. Eu amo ser padre”, afirmou.

“O influencer tem uma responsabilidade muito grande na sociedade. Quem influencia o outro influencia para o bem e para o mal. A vida inteira conta. Não dá pra colocar em gavetinhas. Ser influencer implica em uma responsabilidade moral e ética”, falou.