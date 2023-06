Palacete luxuoso recebe degustação de cerveja e concerto de cordas à luz de velas

A partir do dia 29 de junho, SP receberá o espetáculo musical Candlelight by Baden Baden. A ideia do evento é promover um concerto de cordas “harmonizado” com cervejas artesanais – e, principalmente, que essa experiência seja vivenciada à luz de velas (milhares de velas, aliás).

As três primeiras apresentações irão acontecer no Palácio dos Cedros, um dos palacetes mais luxuosos de São Paulo. O repertório dos shows é de música clássica, clássicos do rock, Beatles e Stones e até Adele. O evento é uma iniciativa da Fever e da cerveja Baden Baden. O ingresso individual a partir de R$150.

Local: Palácio dos Cedros - R. Bom Pastor, 800 - Ipiranga, São Paulo.