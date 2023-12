Palavra Cantada abre audições para coral infantil

O Coral Palavra Cantada de São Paulo inicia o período de audições para o ingresso de 40 crianças, que integrarão o coro infantil do grupo. Atualmente, o coral conta com 55 vozes e já atendeu mais de 750 crianças desde sua criação.

O prazo para as inscrições vai até 31 de dezembro de 2023 e podem participar crianças de 7 a 13 anos.

Paulo Tatit e Sandra Peres, da Palavra Cantada Foto: Victor Garcia

Desde 2011, o projeto idealizado por Sandra Peres e Paulo Tatit reúne crianças e adolescentes de todas as partes de São Paulo. Sob a regência de Eduardo Boletti as crianças aprimoram o contato com a música. Nos ensaios, além do contato com o repertório musical, estudam técnica vocal e percepção auditiva.

O Coral Palavra Cantada ensaia todas às quintas-feiras na Biblioteca Monteiro Lobato. Inscrições no site www.palavracantada.com.br.