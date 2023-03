Paloma Danemberg abre loja no Cidade Jardim

Paloma Danemberg abre as portas de sua AD.STUDIO, dia 16, na nova área do Shopping Cidade Jardim, chamada Design Center. Entre os pilares da loja estão o garimpo, o restauro e o upcycling. Paloma garimpa móveis e objetos europeus do final do século 19 e início do século 20 e ressignifica as peças com seu olhar contemporâneo. “Gostamos de utilizar objetos cotidianos de forma inusitada, como por exemplo, uma cadeira de criança como lateral de sofá”, explica a carioca radicada em São Paulo. “A proposta é ser muito mais que uma loja de decoração”.

Paloma Danemberg posa com alguns objetos garimpados na Europa Foto: Lucas Moraes