Papai Noel de shopping fala sobre momentos emocionantes e engraçados da sua profissão; veja vídeo

A conexão do wi-fi estava tão ruim que até parecia que o entrevistado estava em algum lugar distante, tipo o Polo Norte. Na verdade, Waine Peron, 66 anos, estava bem mais perto. Ele é o Papai Noel oficial do Shopping Pátio Higienópolis. Nesta entrevista, ele vai contar situações inusitadas da sua carreira como Noel, falar sobre como cultiva uma vistosa barba branca e muito mais. “Nunca esqueço de uma moça que chegou com os olhos lacrimejando e me disse que queria muito ter um filho”, disse. Leia a seguir

Papai Noel, o nome do senhor é Waine mesmo?

O meu nome verdadeiro é Waine Peron. Uma homenagem que minha mãe fez ao Bruce Wayne, ator dos filmes de caubói. Mas há 16 anos sou mesmo o Papai Noel.

Como começou na vida de Noel?

Foi uma brincadeira na casa da família. Eu lembro que minha neta tinha três anos. Hoje, ela está com 19 anos. Foi uma brincadeira familiar alugar uma roupa e me fazer se vestir de Noel. A casa estava cheia de crianças. Não tive como recusar. Deu certo.

Com o que o senhor trabalhava antes?

Continua após a publicidade

Trabalhei muito tempo em jornal. Eu montava páginas na foto composição. Mas, hoje, adoro essa essa vida de Papai Noel. Sou um descendente de São Nicolau. Levo isso muito a sério. Aqui, tudo é de verdade. Pode puxar minha barba à vontade. Dá trabalho, dá muito trabalho manter uma barba dessa, viu? É com muito creme, shampoo, óleo...

O senhor mantém essa barba o ano inteiro?

Então, essa barba eu cultivo desde março. Em janeiro eu tiro tudo. Mas sinto falta. A partir de março, só vou ao barbeiro para aparar, dar uma arredondada. É bom tirar um pouco para que ela pegue um pouco de sol, para ficar forte.

Waine Peron é Papai Noel de Shopping Foto: Daniela Ramiro

Já passou por situações inusitadas como Noel?

Aqui no shopping, temos alguns pedidos estranhos. Esses dias uma criança pediu um caminhão de areia de verdade. ‘Papai Noel, quero um caminhão de areia cheio para levar lá na minha sala’. O menino queria um caminhão basculante para construir castelos no meio da sala. Teve um outro garoto que queria uma vassoura...

Mas alguma coisa que tenha emocionado o senhor?

Continua após a publicidade

Nunca esqueço de uma moça que chegou com os olhos lacrimejando e me disse que queria muito ter um filho - e que não conseguia de jeito nenhum.’ O senhor me ajuda’, ela disse. Eu falei que ia falar com o papai do céu. ‘Eu tenho intimidade com algumas cegonhas. Vamos ver se dá certo’, brinquei. Quando foi no outro ano, ela apareceu no shopping com um bebê no colo. ‘Lembra de mim, Papai Noel?’. Ela veio chorando e disse que eu fazia parte daquela história. Eu fiquei super emocionado.

Essa é forte, hein, Noel?

Eu peço para o papai do céu com muito amor. Esses dias veio uma menina que disse que queria muito um emprego. Ela já tinha entregado currículo em vários lugares. Eu, honestamente, peço e torço para essa garota arrumar um emprego. Noel tem esse poder de levar conforto e esperança.

Quais são os principais pedidos neste ano?

Aqui no shopping é a casinha da Barbie. Ou a roupa do Hulk e do Homem-Aranha.

O Senhor tem treino ou curso para ser Noel?

A agência que eu trabalho fez um curso com uma psicóloga sobre, por exemplo, como lidar com crianças especiais. Também é preciso de jeito para tratar com adolescentes que, às vezes, estão na farra no Shopping. Tento conversar e explicar que o Papai Noel está trabalhando. Vou contornando as situações.

Continua após a publicidade

Profissionalmente vale a pena? Quanto ganha um Papai Noel?

Eu não tenho muito o que reclamar. Podia até ser melhor, é claro. Dinheiro sempre é pouco, mas sou uma pessoa muito econômica. Dá pra comprar presentes, remédios... Dá pra viver, mas não é fácil.

Já vi que o senhor não vai falar o salário...

Se você desprezar o tostão, nunca terá um milhão. Isso é o que meu avô falava.

O que uma pessoa precisa ter para seguir a carreira de Noel?

Precisa ter carisma, ser carinhoso e gostar de conversar. Eu fico com minha garrafinha de água do lado e a cada meia hora é um golinho para lubrificar a garganta. É ‘oh oh oh’ o dia inteiro.

O senhor tem filhos?

Continua após a publicidade

Eu tenho dois filhos homens e uma menina. Tenho quatro netas e um netinho que veio agora. Eles se divertem muito com um parente Papai Noel. Eles fazem propaganda até... Minha neta vai na escola é fala que o avô dela é Noel de Shopping.

O que você quer ganhar nesse Natal?

O que eu costumo pedir de Natal é muita saúde, alegria e paz.