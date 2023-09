Paralamas do Sucesso serão homenageados pelo Bloco Dinossauros Nacionais no carnaval de 2024

Os Paralamas do Sucesso serão os grandes homenageados do bloco Dinossauros Nacionais, no carnaval 2024. Alguns dos principais clássicos de Herbert, Bi e Barone vão ganhar uma roupagem nova como samba, funk, maracatu, xote e outros ritmos. Desde 2013, os Dinos agitam a segunda de carnaval no Largo de São Francisco, no Centro do Rio.

Participantes do bloco Dinossauros Nacionais Foto: LuMattos Fotografia (www.lumatto

O bloco nasceu do reencontro de antigos alunos da Faculdade de Direito, da UFRJ, no final de 2011 quando cerca de 70 ex-alunos organizaram uma grande festa de carnaval. Renato Russo e a Blitz já foram tema do bloco.