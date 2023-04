Parceria entre Instituto Alok, Osklen e outros lança curso de formação em tecnologia para indígenas

Uma parceria que reúne o Instituto Alok, a Osklen, o Instituto-E e o Recode vai lançar um curso de formação em tecnologia para jovens indígenas.

O DJ Alok Foto: gil inuoe

O projeto vai apoiar o empoderamento digital para que jovens indígenas desenvolvam soluções para preservação dos biomas brasileiros, assim como de suas culturas e ancestralidades.

O acesso e o domínio da tecnologia pelos jovens indígenas abre novas possibilidades para que empreendam e tragam soluções socioambientais inovadoras a partir do encontro entre sabedoria ancestral e contemporaneidade”, diz Alok. Este é o primeiro projeto apoiado pelo Fundo Ancestrais do Futuro, que reúne o Pacto Global da ONU no Brasil, a Welight e o Instituto Alok.

São 70 vagas no Brasil inteiro. Inscrições abertas no www.recode.org.br/aldeia