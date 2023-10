Parque Villa-Lobos vai receber churrasco ‘all inclusive’ no sábado

O Parque Villa-Lobos vai receber a primeira edição do BEEF TOUR, evento all inclusive que reúne prestigiados chefs churrasqueiros. O evento, que acontece no próximo sábado, 28, ainda tem um show de Os Menotti (dupla formada por César Menotti e Fabiano).

O BEEF TOUR destaca o conceito Open Food e Open Bar, onde o público pode degustar em mais de 20 estações, alguns dos cortes de carne mais exclusivos de bois da raça britânica Angus, preparados na brasa, por grandes estrelas do churrasco nacional como Jefferson Finger, Roberto Barcellos, Fernando Rodrigues, Gui Moraes e Helô Palácio.

Churrasqueira Helô Palácio Foto: Bah Kirnew