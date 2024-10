Paul McCartney recebe associação que promove dança para deficientes visuais em seu show de hoje

Nesta quarta, 16 de outubro, Paul McCartney se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, às 20h, com uma ação especial de inclusão.

A produção do show convidou um grupo de 20 pessoas, sendo 18 deficientes visuais, da Associação Fernanda Bianchini (AFB), instituição que há 29 anos promove a inclusão social através da dança para pessoas com deficiência visual.

Paul McCartney em uma de suas apresentações no Allianz Parque Foto: J.f.diorio/Estadão

O grupo será transportado pela equipe do evento e contará com um local reservado no estádio. A iniciativa de McCartney, que já promoveu ações semelhantes em shows anteriores no Brasil, reforça seu compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência. Após a apresentação, a produção do evento garantirá o retorno do grupo à AFB.