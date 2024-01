Paula Rizkallah, do Atelier Gourmand, lança curso para formação de chef de cozinha em oito semanas

A chef de cozinha Paula Rizkallah, que é sobrinha de Antônio Ermírio de Moraes, lança - ao lado de Renata Braune e Amanda Caracante- o curso Diploma de Cozinha, no dia 15 deste mês. As aulas serão dadas através da sua escola gastronômica Atelier Gourmand na plataforma digital Tá na Mesa.

Amanda Caracante, Paula Rizkallah e Renata Braune Foto: sergioprado

Segundo elas, a finalidade do curso é mudar a relação das pessoas com o alimento, mesmo as inexperientes ajudando a dominar técnicas gastronômicas que abrirão caminho para experiências à mesa.

As aulas terão duração de 8 semanas em seis módulos em que o aluno terá o acompanhamento de perto das chefs de cozinha profissionais. Ao final desse período, ele estará capacitado tanto para começar um negócio gastronômico, trabalhar com a cozinha ou, simplesmente, aprender a cozinhar. O investimento é de R$ 6.500.