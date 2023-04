Paulinho da Viola vai fazer um show gratuito em São Paulo, no encerramento do Mimo Festival. A apresentação do sambista octogenário será no dia 15 de maio, no Parque Villa-Lobos.

Paulinho da Viola Foto: LEO AVERSA

Além de outras apresentações, o Mimo - que homenageia nesta edição as mulheres que marcaram seu nome na história da literatura – também programou uma ‘Chuva de Poesia’, em lugar que só será revelado um dia antes, nas redes sociais.