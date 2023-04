Paulo Vanzolini será homenageado com programação especial nas Casas de Cultura

As Fábricas de Cultura da Zona Leste, São Bernardo do Campo e Santos irão realizar uma programação especial em homenagem ao sambista Paulo Vanzolini, durante todo o mês de abril.

Praça da República foi montado o 'Palco Samba' com apresentação de Paulo Vanzolini Foto: Sergio Castro/AE

Serão realizadas diversas ações temáticas relacionadas com Vanzolini: ”Seminário Cultural” com o diretor Ricardo Dias e exibição do documentário “Um Homem de Moral”, que homenageia Vanzolini; apresentação musical com a banda “Na Cadência” e criação de 8 obras utilizando a técnica do graffiti em tela, interpretando as canções mais marcantes do sambista como “Volta por cima”, “Ronda”, “Praça Clóvis”, “Capoeira do Arnaldo”, “Cuitelinho” “Samba Erudito” e “Na boca da noite”. Todas os eventos terão ação itinerante pelas Fábricas de Cultura.

Falecido em 28 de abril de 2013 aos 89 anos de idade, a programação homenageia os 10 anos de ausência do sambista que, embora considerasse sua atuação na música somente como um hobby, suas composições eram muito entoadas e apreciadas pelos brasileiros. Além de compositor, cantor e poeta brasileiro, não deixava de lado a idealização de seus projetos como zoólogo e pesquisador de répteis.