Pedro Barros vai ser homenageado de escola de samba de Florianópolis

“Nunca pensei que receberia uma homenagem dessa, ainda mais aqui em Florianópolis, onde eu nasci e cresci. Fico feliz com essa honraria, não só por mim, mas por toda comunidade do skate. Carnaval é símbolo de alegria pro brasileiro e poder contar a minha história, a história do skate, na avenida, é uma emoção inexplicável. Assim como o carnaval é para os brasileiros, o skate também traz muitas alegrias para nós, e vai muito além do esporte. Também tem muita cultura e arte envolvidas. E a escola União da Ilha da Magia conseguiu fazer essa união entre esses dois mundos tão marcantes daqui de Floripa.. Fiquei muito emocionado quando ouvi o samba enredo pela primeira vez e tenho certeza que será muito emocionante poder cantar na avenida junto com a minha família e amigos que o skate me deu”, diz Barros.

A skatista Yndiara Asp, que também representou o skate brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, será uma das colegas de Pedro que estará na avenida.