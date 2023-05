Pedro Bial estreia na apresentação do Linha Direta: ‘Friozinho na barriga’

Apresentador do Linha Direta que começa na TV Globo, nesta quinta-feira, 4, Pedro Bial disse à coluna que esta estreia está cercada de ansiedade: ”É sempre bom a gente ver o coração bater mais rápido, a boca seca, o friozinho na barriga”. Ele afirma que o seu principal desafio, lidando com reconstituição de crimes reais, envolve: “Atender ao gosto do público, às vezes, conhecer detalhes de histórias tétricas, mas, ao mesmo tempo, inspirar as pessoas a acreditar que as coisas podem ser diferentes, que há esperança”.

Agora sob o comando de Pedro Bial, Linha Direta vai passar às quintas-feiras depois de Cine Holliúdy. Foto: Fábio Rocha/Globo

Nesta temporada, contendo 10 episódios, a cada programa serão apresentados 2 casos: um com simulação de um caso já desvendado pelas autoridades e outro com o desfecho ainda em aberto, em que há foragidos da Justiça. Os crimes que serão mostrados ocorreram nos últimos 15 anos, segundo a Globo.

Repaginado, o programa traz inovações como laudos de perícia em 3D, além de inclusão de imagens de vídeos de câmeras de segurança e captadas por celular. Uma versão estendida dos casos estará disponível no Linha Direta Podcast nas plataformas de áudio e no Globoplay, sempre nos dias seguintes à exibição na TV. O programa de estreia será sobre o caso Eloá - em 17 de outubro de 2008, após ser mantida por quase cinco dias em cárcere privado, a jovem Eloá, de 15 anos, foi morta pelo ex-namorado.

“O mundo mudou muito em 16 anos, então hoje é difícil encontrar uma cidade do mundo que não tenha câmeras de segurança. Quando não, as pessoas estão elas mesmo filmando tudo o tempo todo. Temos uma riqueza é de imagens iconográfica muito grande nesse advento da internet, como a vida real conectada o tempo todo e isso estará presente também no Linha Direta, que volta com uma linguagem mais documental”, falou Bial. “Nós estamos reagindo e refletindo ao mundo que mudou. O que não muda é o espírito do programa de esmiuçar os casos, de tentar explicar, entender, alertar a quem nos assiste e também buscar a justiça”, completou.

A novidade alterou a rotina de trabalho do apresentador, que agora se divide entre as gravações do Linha Direta nos Estúdios Globo, no Rio, e as edições do Conversa com Bial realizadas na mesma emissora em São Paulo.

Um dos precursores do gênero ‘true crime’, o programa estreou na Globo pela primeira vez em 1990, saindo do ar em 2007, mas indo ao ar em diferentes períodos neste intervalo.

