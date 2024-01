Pela primeira vez, sala de controle do ONS será operada por equipe 100% feminina

Na terça (16), toda a energia entregue pelo Sistema Interligado Nacional aos estados do Norte e Centro-Oeste terá um toque 100% feminino. Pela primeira vez na história do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma sala de controle do terá uma equipe exclusivamente formada por mulheres.

Na última temporada, o horário de verão gerou uma economia de quase R$ 200 milhões e 4,5% de energia no período de pico (das 18h às 21h) nos Estados em vigor, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Será no Centro de Operação Norte / Centro-Oeste, localizado em Brasília, onde quatro profissionais ficarão responsáveis pela operação em tempo real do sistema elétrico em mais da metade de todo o território nacional.