Como a tecnologia e redes sociais mudaram nossa maneira de se comunicar?

As pessoas costumam se comunicar agora por meio de mensagens de texto, tweets ou postagens. Esta mudança afetou a profundidade e as nuances da comunicação, uma vez que estas formas tendem a priorizar a brevidade. Como resultado, o que poderia ter sido considerada uma conversa significativa em um ambiente cara a cara agora é frequentemente substituído por trocas rápidas ou interações nas redes sociais que carecem de emoção. Embora a tecnologia tenha tornado a comunicação mais acessível, também introduziu desafios como a disseminação de desinformação. No geral, embora a tecnologia e as redes sociais tenham expandido as formas como as pessoas podem se comunicar, elas também criaram a necessidade de novas habilidades e uma consciência para navegar na complexidade da comunicação digital de forma eficaz.

Qual brasileiro destaca-se como comunicador?

Pelé não foi apenas um jogador de futebol lendário, mas também um comunicador extraordinário. A comunicação do Pelé não se limitava à fala – sua linguagem corporal, visão e passes precisos transmitiram suas intenções com clareza, criando um ambiente fluido e um jogo intuitivo. Ele usou sua fama e voz para defender a paz e promover o futebol como um esporte global, envolver-se com torcedores e autoridades de uma maneira que transcende os aspectos culturais e barreiras linguísticas.