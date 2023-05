Pepita, Urias, Letticia Munniz e a deputada Erika Hilton vão desfilar na passarela da SPFW

As cantoras Pepita e Urias, a modelo Letticia Munniz e a deputada Erika Hilton (PSOL) são alguns dos nomes confirmados na passarela da LED, marca do estilista mineiro Célio Dias, que apresenta seu desfile na São Paulo Fashion Week na noite desta sexta-feira.

Batizada “EXODOS”, a nova coleção celebra os dez primeiros anos da LED com uma direção criativa construída para despertar o prazer. “Eu quis explorar um lado mais profundo meu e que, durante muitos anos, me disseram que não poderia ter por eu não ser o padrão”, explica Dias.

A modelo Letticia Munniz estará no desfile da LED Foto: Rachel Pontes

As peças que serão apresentadas na sexta-feira mesclam materiais como sarjas, jeans e tecidos tecnológicos, sem deixar de lado os bordados e crochês que se tornaram sinônimo da marca, assim como o seu engajamento político. Nos últimos anos, as camisetas da LED com slogans como “bicha power”, “uma bicha para presidente” e versões da bandeira do Brasil triste e feliz viralizaram nas redes e em protestos pelo País.

Esta, inclusive, não será a primeira vez de Erika Hilton na passarela da marca. Ainda em novembro, ela deu um rasante pelo desfile da LED usando um terno vermelho de seda com uma faixa presidencial de crochê.

Pepita participa do desfile da LED na SPFW, na noite da próxima sexta-feira, 26 Foto: Rachel Pontes





