‘Perfect Day’ é uma canção sobre drogas? Marcelo Rubens Paiva analisa letras e canta em show de rock

Muitas delas rendem debates acalorados, como Perfect Day, de Lou Reed. Seria uma letra sobre drogas ou uma canção de amor? E como traduzir “walk on the wild side”, que narra a história de marginalizados em Nova York?

Quais são as referências bíblicas de Jonny Cash em The Man Comes Around? Me And Boby Macgee, imortalizada por Janis Joplin, é uma road music de amor homoafetivo?

A banda é formada por Fábio França, Bocato, Arthur, Rick Villas-Boas e Luli Villares.