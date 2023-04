Péricles vai levar pagode ao line-up do Coala Festival

Péricles será o responsável por dar o tom de roda de samba da 9ª edição do Coala Festival. O cantor e o rapper mineiro FBC são os novos nomes confirmados no line-up deste ano do evento, que ocorre no Memorial da América Latina nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

Vai ser a primeira vez que o pagode ganhará espaço no festival – no Coala a tradição é de privilegiar a música popular brasileira.

O cantor Péricle Foto: JOSE PATRICIO/ESTADAO CONTEUDO

“Fico muito feliz de estar em um line-up que reverencia a música brasileira. A verdade é que a nossa música é muita rica, tem diversas nuances e ritmos. Então, um evento que consegue transformar essa nossa miscigenação em festival é muito importante para a nossa identidade e nossa arte”, diz o cantor.

Nomes como OlodumBaiana, que une o Olodum ao BaianaSystem, Angela Ro Ro junto de Letrux, e Fafá de Belém convidando Johnny Hooker são outros artistas que estarão nesta edição.