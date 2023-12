Pintor brasileiro estampa bolsas em formato de livro de marca usada por Natalie Portman

O artista Eduardo Sampaio vai falar sobre sua colaboração na criação de uma coleção de bolsas da conhecida grife francesa Olympia Le-Tan. O pintor conduzirá uma visita guiada e participará de um bate-papo sobre seu processo criativo na recém-aberta WG galeria. O espaço tem varanda com vista para o Copan, no centro de São Paulo. Edu Sampaio vai conversar sobre moda com Constança Nardy, diretora de estúdio da Olympia Le-Tan. Ele atualmente mora na França.

Bolsa da Olympia Le-Tan com estampa de Eduardo Sampaio Foto: (Marthe Sobczak/Divulgação

As bolsas lançadas recentemente pela marca são inspiradas nas cores quentes e na estética modernista presentes no trabalho de Eduardo Sampaio. Com formato de livros e bordadas à mão, as bolsas foram exibidas durante a última Semana de Moda em Paris, no showroom da marca, e agora farão parte da coleção de Inverno 2024.

Essas criações exclusivas já conquistaram o coração de celebridades como Tilda Swinton, Natalie Portman, Michelle Williams e Anita. As bolsas chegam a custar 1.800 euros.