‘Praça A’ quer levar conforto de shopping ao coração da Vila Madalena

Quem passa pela esquina da rua Fradique Coutinho com a Aspicuelta, no coração agitado da Vila Madalena, já reparou em uma grande obra. Por lá, muitos se perguntam: “Será um bar, restaurante ou uma casa de shows?”. Na verdade, todas as opções estão corretas. A Praça A quer ser o novo espaço de entretenimento e gastronomia da região. A inauguração está prevista para o dia 20 de outubro.

A Praça A tem 1,2 mil m² distribuídos em três andares. Ao todo, serão cinco bares, 21 camarotes, sendo 12 na área VIP equipados com bistrôs, lounge VIP e dois espaços premium com acessos exclusivos. O local tem capacidade para receber mais de mil pessoas.

Os sócios Lauro Maciel e Fábio Uehara Foto: FELIPE RAU

A carta de drinques será assinada pela mixologista Steph Marinkovic. Já o serviço terá um cardápio formulado pela chef Paula Labaki, nos dias de semana. O espaço também vai contar com um sushi bar.

A casa vai promover shows de um porte consideravelmente maior do que aqueles que acontecem na região. Já estão agendados nomes como Inimigos da HP e Jeito Moleque. A Praça A também servirá como espaço para eventos corporativos.

O responsável pela Praça A é o Grupo Obará, dos sócios Lauro Maciel e Fábio Uehara - que também comandam as casas Boteco Todos os Santos, Vila 567 e LiLi. De acordo com os sócios, o investimento no local foi de cerca de R$ 10 milhões. “Sou um apaixonado pela Vila Madalena. Hoje, ela é um quadro em branco. Com a Praça A, vamos pintá-la com o que existe de melhor”, disse Maciel. “Toda a estrutura está sendo montada para que o público sinta o conforto de um ambiente parecido com o de um shopping”, falou Uehara.