Preta Gil será homenageada no jantar de gala da BrazilFoundation, no hotel Rosewood

A BrazilFoundation realiza, no dia 28 de novembro, no hotel Rosewood, o seu tradicional jantar de gala filantrópico. O evento tem como objetivo levantar recursos para apoiar organizações da sociedade civil (OSCs) que promovem equidade de raça e gênero, justiça socioambiental e melhorias na educação.

As homenagens são para a Liga Solidária, que recebe o prêmio de Liderança Filantrópica, e para a cantora Preta Gil, com o prêmio Solidariedade em Ação.

Preta Gil será homenageada no jantar de gala Foto: Luciana Prezia/AE

Preta Gil tem seu trabalho filantrópico reconhecido através do apoio a organizações como a BrazilFoundation, CUFA, Casa do Zezinho, Vozes das Comunidades, Quabales, entre outras. A cantora promove a Bazar da Preta, que mobiliza artistas e fãs a doarem roupas e calçados para venda e a receita é doada a instituições sociais.

As homenagens são para a Liga Solidária, que recebe o Prêmio de Liderança Filantrópica, e para a cantora Preta Gil, com o Prêmio Solidariedade em Ação. Kenya Sade comandará a noite, que também contará com a participação de Flávia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation. O leilão será apresentado pelo leiloeiro Fabio Zukerman.