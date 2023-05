Preto Cozinha comemora aniversário com lançamento de série de exposições de artistas baianos

O Preto Cozinha, restaurante de comida baiana autoral do chef soteropolitano Rodrigo Freire, completa um ano nesta sexta-feira. A partir das 19h, um coquetel aberto ao público celebra a data e lança a primeira exposição do projeto Preto Mostra, idealizado por Rodrigo com curadoria de sua conterrânea, a artista multimídia Mariana Falcão.

Mariana Falcão (curadora do projeto) Rodrigo Freire (chef e dono do Preto Cozinha), Helen Salomão e Lucas Cordeiro (artistas convidadas) Foto: Laís Acsa

A iniciativa quer abrir espaço em São Paulo para o trabalho de artistas e profissionais baianos. Batizada de Nova Bahia, a primeira mostra reúne trabalhos de três artistas baianos ─ Helen Salomão, Lucas Cordeiro e Mariana Falcão ─ com obras que serão aplicadas nas paredes do restaurante através de lambe-lambes em grande formato.

O Preto Cozinha fica na R. Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros.