Primeiro W Hotel do Brasil já procura chefs para comandar os três restaurantes do empreendimento

Correm em segredo as prospecções sobre as marcas e os chefs que deverão assumir os três restaurantes que passarão a funcionar no ano que vem, na abertura do primeiro W Hotel do Brasil, na Vila Olímpia, capital paulista.

Com um investimento de R$ 600 milhões, o empreendimento já entra na contagem regressiva para abrir as portas no primeiro semestre do ano que vem.

O W Hotel será na Vila Olímpia Foto: Reprodução

Segundo o diretor de operações da HBR Realty, Alexandre Nakano, os chefs escolhidos devem surpreender o público. “Estamos no processo criativo de conceito, nomes e chefs de restaurantes que irão surpreender o público. Vamos amadurecer o negócio e perpetuar o W no circuito dos hotéis mais procurados do Brasil”, afirma.

O W São Paulo, que inclui em sua torre o W Residences, já contratou o gerente e agora está no processo de seleção da equipe.

A parte hoteleira do prédio, que será administrada pelo grupo Marriott, tem 15 andares e 187 quartos. Quatro pavimentos abrigam as áreas de convivência do prédio, com restaurantes, recepção no 24º pavimento, lounge, spa, wet deck na cobertura com piscina, solarium e skybar, com vista para a cidade do 40º pavimento.