Produção brasileira de ‘Tom na Fazenda’ é sucesso em Paris ; espetáculo volta ao Brasil em maio

A montagem brasileira de “Tom na Fazenda”, peça idealizada pelo ator Armando Babaioff, com direção de Rodrigo Portella, conquistou diversos prêmios no Brasil (APCA e Shell, por exemplo). Agora, o espetáculo vem de uma temporada de grande sucesso em Paris, no Théâtre Paris-Villette.

Com 21 apresentações, a produção esgotou os ingressos e fez três sessões extras esta semana. Foi a melhor bilheteria e o melhor público dos últimos 20 anos da casa. A peça retorna a SP no dia 5 de maio, no Teatro Vivo.

A peça retorna a SP no dia 5 de maio, no Teatro Vivo Foto: Victor Novaes

“O que aconteceu com nossa peça aqui é raro para uma produção independente, conseguimos boas críticas dos principais jornais e uma recepção surpreendente do público. É um feito para o teatro brasileiro e temos a certeza de que ainda estamos na metade do caminho”, disse Babaioff.

Escrita pelo canadense Michel Marc Bouchard, a peça inspirou uma adaptação cinematográfica feita, em 2013, pelo cineasta Xavier Dolan.