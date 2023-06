Professor universitário ganha fama como influencer ao mostrar ambiente acadêmico

As experiências vividas por Rafa Belli tanto como aluno quanto professor são o material para o conteúdo que produz para seus 500 mil seguidores no Instagram e 1,5 milhão no TikTok. O professor universitário no curso de pedagogia e aluno de psicologia não imaginava que se tornaria influencer ao postar um vídeo no TikTok durante a pandemia, em 2020.

O influencer Rafa Belli Foto: Evelyn Carvalho

“O vídeo era sobre uma aluna que pedia mais tempo para entregar um trabalho para ficar com o irmão que não morava na mesma cidade que ela. Eu deixei e depois outros alunos pediram, na brincadeira ‘professor, posso ter mais tempo para entregar porque o meu Tico (de Tico e Teco) estava viajando. Viralizou pelo lado humano e pelas brincadeiras”.

Depois da postagem, Rafa viu, em 24 horas, seus seguidores saírem de 200 para 20 mil no TikTok. Hoje, ele divide seu tempo entre as aulas que ministra, as que assiste e as postagens nas redes sociais. Tímido, Rafa conta que ainda não se acostumou a ser reconhecido na rua nem com os pedidos de fotos no intervalo das aulas. “Às vezes estou dando aula para uma turma, olho para a porta da classe e vejo alunos de outras turmas vendo a aula, esperando para fazer selfies”, ri.

Entre as disciplinas que ministra, está a aula de Libras, trabalho que começou no no curso de jovem aprendiz do Senac. “Foi aí que descobri que gostava de dar aulas para adolescentes e jovens. Depois, fui para a universidade”.

No começo, a ideia era trazer um conteúdo voltado para a educação, mas o humor entrou nas postagens pelo feedback dos seguidores. “Eles sempre acham algo engraçado. Mesmo que eu nem perceba”. Ainda assim, um dos objetivos do professor, além da graça, continua sendo mostrar a realidade da universidade. “O ambiente acadêmico não é confortável. Tem muita cobrança, trabalho. É bom as pessoas saberem como é, o que é esperado de um curso em uma faculdade”, diz.

Veja o Professor em ação: