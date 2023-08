Professores do Centro Universitário FMABC ajudam a criar personagem com TDAH para Turma da Mônica

Professores do Núcleo Especializado em Aprendizagem do Centro Universitário FMABC, em Santo André (SP) participaram da construção de uma personagem com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), para uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica que a Mauricio de Sousa Produções acaba de lançar em parceria com a Cellera Farma.

No gibi, a menina Débora conta um pouco de sua história e mostra como recebeu o diagnóstico do transtorno e descobriu o tratamento, auxiliando na conscientização a respeito do tema.

Capa do gibi Foto: Reprodução

A iniciativa tem o objetivo de disseminar informação e tentar acabar com rótulos a respeito do TDAH. A criação do novo personagem recebeu apoio de Rubens Wajnsztejn, coordenador de Residência Médica em Neurologia Infantil, e da neuropsicóloga e psicopedagoga Alessandra Caturani, ambos da FMABC, que também participaram de todo o processo de revisão.

Além da história em quadrinhos, a revista conta também com passatempos sobre o tema. O conteúdo já está disponível em formato digital nos sites da Turma da Mônica e da Cellera Farma.