Protagonista da série ‘B.A.: Futuro Está Morto’ é filho de cineastas. Conheça Pedro Goifman

O paulistano, Pedro Goifman, de 20 anos, é um dos atores principais da série ‘B.A.: Futuro Está Morto’. Os três primeiros episódios acabam de ser disponibilizados no HBO Max. A trama apresenta adolescentes com superpoderes que formam uma sociedade secreta e se rebelam contra o sistema.

Inspirada na história em quadrinhos ‘Beijo Adolescente’ de Rafael Coutinho, a série traz Goifman interpretando o personagem Thomaz, garoto-propaganda do grupo. No entanto, o personagem sofre de monocromatismo, uma doença que torna as pessoas pálidas e afeta os maiores de idade.

Pedro Goifman Foto: Sérgio Santoian





Em relação ao papel, Goifman compartilha sua empolgação: “É o primeiro trabalho que faço em streaming, então, para mim foi muito importante. Eu comecei a atuar bem pequenininho com sete anos de idade, mas mais no cinema independente. Sinto que com B.A eu cresci muito como artista e o meu trabalho vai alcançar mais pessoas, o que é extremamente interessante”. Goifman atua desde os 7 anos, sua primeira aparição foi no curta Califórnia de Marina Person.

A série da HBO Max tem 12 episódios previstos na primeira temporada. As gravações aconteceram principalmente em estúdio e em locações como o Memorial da América Latina em São Paulo. Goifman destaca o visual da produção: “A série está linda, como ela passa no futuro distópico tem muita computação gráfica, os efeitos especiais estão ótimos”.

Além de ‘B.A.: Futuro Está Morto’, Goifman também está envolvido em outro projeto de destaque, a série ‘Tarã’, que conta com grandes nomes como Xuxa Meneghel e Angélica no elenco. Gravado no estado do Acre, ‘Tarã’ tem previsão de estreia em 2024, no Disney Plus.

Falando sobre sua experiência nessa produção, Goifman diz: “Foi espetacular o processo de atuar com esse elenco incrível. Ver a Xuxa e a Angélica trabalhando foi muito louco. Elas são muito experientes”.

Filho dos cineastas Kiko Goifman e Claudia Priscila, o ator revela o orgulho de seus pais ao vê-lo atuar: “Eles são incríveis, e estão muito orgulhosos e muito felizes por mim. Eu também gosto muito do trabalho deles”.

Os pais são parceiros também em alguns projetos no cinema e já realizaram filmes e documentários, como o da vida da cantora Linn da Quebrada e ‘Ferro e Leite’ sobre a questão da maternidade nas penitenciárias.