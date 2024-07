Quanto custa participar de uma expedição fotográfica para Machu Picchu com Bob Wolfenson?

Operadora especializada em expedições de aventura promove uma “jornada fotográfica” em parceria com o fotógrafo Bob Wolfenson. Trata-se de uma viagem imersiva de sete dias de duração que irá ocorrer entre 11 e 17 de setembro.

No roteiro, alguns dos locais mais icônicos e cenográficos do país andino, como o Vale Sagrado, Machu Picchu e a cidade colonial de Cusco, onde os participantes poderão, sob a orientação de Wolfenson, capturar imagens em comunidades locais, mercados tradicionais e cerimônias ancestrais.

Autorretrato de Bob Wolfenson.

“Vai ser uma experiência diferente estar no Peru com alunos falando e exercendo a fotografia com a luz natural, sem o controle de um estúdio. Estou bem animado com esta parceria”, disse Wolfenson.

Quanto Custa?

Os valores da expedição partem de US$ 3.840, por pessoa - cerca de R$ 22 mil reais - inclui hospedagens, refeições que estão no roteiro, traslados e passagens de trem. Não inclui passagens aéreas . A operadora responsável pelo pacote é a Auroraeco - que acaba de completar 25 anos no mercado.