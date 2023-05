Quanto custam as joias de esmeralda e ouro branco usadas por Gisele Bündchen em festa de gala?

No último sábado aconteceu o primeiro Gala do Fundo Luz Alliance, uma parceria entre Gisele Bündchen com a BrazilFoundation, no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami.

O Fundo tem a missão de promover recursos para organizações da sociedade civil voltadas a iniciativas socioambientais.

Gisele Bündchen participou de festa de gala em Miami Foto: Leandro Justen

Na festa, Gisele usou joias da marca brasileira Vivara. As peças foram doadas para serem leiloadas no evento. O brinco usado pela modelo custa R$ 31.450; os anéis valem R$11.250 e R$10.290; já o piercing tem o valor estipulado em R$1.850 . Todas as peças são de esmeralda, ouro branco e diamante.

“Vivara e Gisele são parceiras de longa data e nós não poderíamos deixar de apoiá-la nesta causa tão importante e relevante. Ter uma mesa neste Gala é uma grande honra, e ajudar na arrecadação de fundos para esse projeto, com esse conjunto especial, é de extrema importância para nós”, conta Marina Cirelli, diretora de marketing e sustentabilidade da Vivara.

Além das jóias, foram leiloados o próprio vestido sado por Gisele, uma obra do artista Vik Muniz, uma fotografia de Sebastião Salgado além de uma experiência exclusiva no carnaval de Salvador com cinco noites no Fera Hotel, duas noites no Camarote Salvador e subida no trio com Ivete Sangalo.