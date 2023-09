‘Quantos pretos não tiveram que desistir da carreira de ator...’, comenta Diogo Almeida

Quando ainda era criança, Diogo Almeida não conseguia se enxergar nas novelas que assistia na TV. “Eu não tinha exemplos. Não tinha crianças pretas fazendo novela”, disse. Hoje, aos 38 anos, Almeida está prestes a encerrar um ciclo como protagonista da novela das seis da TV Globo, Amor Perfeito – onde vive o papel do médico Orlando.

Nesta entrevista para a coluna, Almeida fala de representatividade, de fortalecimento de atores e atrizes pretas. Aqui, o ator também conta um pouco sobre sua outra profissão. Ele é psicólogo e desenvolve rodas de conversa com mulheres vítimas de violência. Em outubro, o ator lança um livro para crianças dentro do espectro do autismo. Leia a seguir:

Diogo Almeida é protagonista da novela 'Amor Perfeito' e psicólogo Foto: Márcio Farias

A novela “Amor Perfeito” entra na sua última semana. Qual é o seu balanço?

Foi um processo muito especial e desafiador. Porque é a primeira vez que eu estou nesse lugar de protagonista, um lugar que foi muito desejado. Eu trabalhei muito, estudei muito. Eu falo desafiador porque quando a gente está no lugar onde a gente nunca ocupou vem muitos desafios pelo caminho. Mas foi um processo de muito aprendizado, de muita troca com os meus parceiros e minhas parceiras de cena.

A novela foi um marco na representatividade na TV.

Trata-se de um momento extremamente importante e político. Essa novela é um ato político. Tudo é política e a novela não deixa de ser. O movimento foi extremamente importante e um marco dentro da teledramaturgia (presença de atores e atrizes negras protagonizando novelas). Muitos abriram essas portas para que eu pudesse chegar até aqui, para que os outros que estão protagonizando nesse momento na TV Globo chegassem até aqui. Sou muito grato a todos aqueles que abriram o caminho. Tive oportunidade de trabalhar com alguns deles: o Antônio Pitanga, o Tony Tornado...

Você também deve ser uma referência para muita gente...

Hoje, nós temos atores pretos e pretas em novelas e exercendo profissões que muitas crianças desejam exercer. Eu fui uma criança que sempre me enxerguei nesse lugar que ocupo hoje. Eu sempre acreditei muito, mas eu não tinha exemplos. Não tinha crianças pretas fazendo uma novela. Eu não me via. Eu queria estar ali, eu vi as crianças e tinha vontade. Mas eu não achava nenhuma parecida comigo nas novelas.

Sente a responsabilidade?

Eu senti esse peso. Não nego. Mas a representatividade ocupa muito mais espaço. A representatividade faz com que as pessoas tenham mais esperança, acreditem mais que elas podem também chegar lá.

Você também tem outra profissão, não é? Como foi parar na psicologia?

Eu primeiro fiz arte cênicas. Eu me formei em artes cênicas. Só que no meio do caminho eu me sentia vulnerável - porque dependia de uma só profissão. A profissão do ator é muito instável. E eu não queria ficar vulnerável, queria me fortalecer. Eu escolhi psicologia – porque é uma profissão que conversa com o meu trabalho de ator.

Então, teve a ver com a subsistência mesmo, com poder pagar boletos...

Eu acho que entra tudo isso. A questão de eu ser uma homem preto artista e... Sabe aquela música que diz ‘a carne mais barata do mercado é a carne negra’? É claro que preciso trabalhar como ator, mas quando você tem uma outra profissão, você pode se colocar no lugar de falar: ‘poxa, esse trabalho aqui que estão querendo me colocar, em que não vão me valorizar, eu não preciso fazer, posso me dedicar a outros compromissos’. Não é dispensar o trabalho de uma forma arrogante. Não é nada disso. Mas é se valorizar. Muitas vezes os atores ou as atrizes pretas não podem fazer isso porque dependem só daquela profissão, só daquele dinheiro.

Isso deve acontecer demais, não?

Quantos pretos não tiveram que desistir da carreira de ator porque casaram, tiveram filhos e tinham que colocar dinheiro dentro de casa... Quantos não desistiram porque não tinham uma família para dar suporte? Ou não tinham uma outra profissão em que pudessem se segurar e seguir realizando seu sonho.

Ator também promove roda de conversas com mulheres que já sofreram algum tipo de violência Foto: Márcio Farias

E você exerce a psicologia de forma ativa?

Comecei a desenvolver trabalhos com crianças dentro do espectro do autismo. Aliás, eu vou lançar um livro agora que fala um pouquinho desse meu trabalho. É um livro infantil para família que se chama Com afeto, Caim - Uma fábula além do espectro. Escrevi na pandemia. Também desenvolvo um projeto com rodas de conversas direcionadas para mulheres vítimas de violência.

Como acontecem essas consultas sobre violência contra mulheres?

Além dos atendimentos individualizados, a gente também realiza rodas de conversa. Então, essas rodas são para falar sobre violência e também para potencializar essas mulheres. É uma roda onde elas trocam muitas experiências. Com essas trocas, elas percebem que estão vivendo um relacionamento abusivo – porque existem muitos tipos de violência que as pessoas não sabem sequer que estão passando. Por exemplo, tem a violência psicológica, a patrimonial...

Existe um trabalho com os homens também?

Antes da novela começar eu estava fazendo também rodas de conversas com homens. Eram conversas de reeducação - para que os homens se enxergassem de uma outra maneira. Quantas vezes a gente não viu um homem sendo machista, sendo abusivo e desrespeitoso? E quantas vezes a gente não soube o que dizer ou como agir? Essas rodas são justamente para que os homens tenham consciência e saibam da importância do posicionamento deles.

No meio artístico, é mais difícil ser um ator politizado?

Quanto mais a gente sabe, mais difícil fica, não é? Quando a gente não sabe, as coisas vão passando e acabam não afetando a gente. Mas trabalhando em grupo, com um elenco grande, é preciso ter inteligência emocional. Imagina se em todas as rodas a gente quiser impor o que a gente pensa? Às vezes, a gente está fazendo parte de um sistema onde temos ali pessoas machistas, pessoas embrutecidas ou que não são tão flexíveis às mudanças. Mas é importante ter inteligência emocional e não tentar controlar tudo o tempo inteiro.