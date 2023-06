Que tal um jantar à luz de velas para comemorar o Dia dos Namorados no Jardim Botânico?

De forma inédita, o Jardim Botânico de São Paulo vai abrir as portas na noite da próxima segunda-feira, Dia dos Namorados. Os casais que desejarem um encontro romântico poderão agendar o jantar à luz de velas que inclui entrada, prato principal e sobremesa.

A ação será um projeto piloto do restaurante Bromélia, que fica na Alameda dos Jerivás, no Jardim. De acordo com a adesão, novos eventos gastronômicos noturnos poderão ser realizado no local, respeitando o limite de horário até 23h.

A ação será um projeto piloto do restaurante Bromélia - localizado no Jardim Botânico Foto: FELIPE RAU/ ESTADÃO CONTEÚDO

O jantar sai a partir de R$430 para o casal (se reservar diretamente com o restaurante. O contato do restaurante é 11 94140-2490. Também pode ser via Sympla.

As reservas estão disponíveis em: https://www.sympla.com.br/evento/jantar-dia-dos-namorados/2020352.