‘Quem fala da mamata da Rouanet não tem ideia da burocracia que a gente vive’, diz Maria Padilha

Como é colocar uma peça de pé? A questão da captação de recursos e da burocracia desanima?

A captação de recursos é complicada mesmo. Melhorou de uns anos pra cá, depois da pandemia. Ainda é complicada, mas a burocracia é pior do que a captação de recursos. O povo que fala da mamata da Lei Rouanet não tem ideia do que é a burocracia que a gente vive pra fazer isso. Mesmo vencendo todos os percalços burocráticos, de orçamentos, de editais e de outras coisas, ainda é difícil. Os espaços cada vez querem abrigar menos tempo as peças. Mas eu não sou pessimista não. O público está interessadíssimo em teatro. Eu tenho ido ao teatro sempre que posso e as montagens estão sempre lotadas. Mesmo as peças mais difíceis e intelectuais estão sempre cheias. Me dá a impressão de que nós somos necessários, de que o teatro é necessário e que a gente tem que fazer.

Acha então que a produção cultural no Brasil está mais aquecida?

Acho que está maravilhosa. Intensa, diversa e rica, porque tem de tudo. Finalmente estamos conseguindo uma descentralização com espetáculos de mais lugares e regiões sendo feitos. Depois da pandemia o interesse do público pelo teatro, música e dança, principalmente por tudo que é presencial, cresceu.