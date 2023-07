FHC faz visita à Pinacoteca

Recluso nos últimos tempos, Fernando Henrique Cardoso fez, no fim da semana passado, uma visita à Pinacoteca de São Paulo. O ex-presidente foi à exposição individual da artista Elisa Bracher, que fica em cartaz no museu até o dia 17 de setembro. A mostra reúne um amplo conjunto de trabalhos da artista de diversas linguagens artísticas como esculturas, vídeos, fotografias e instalações.

Paulo Vicelli, FHC, Yuri Quevedo e Deise Mendes Foto: Arquivo pessoal

O tour teve a companhia do diretor de relações institucionais da Pinacoteca, Paulo Vicelli, do curador Yuri Quevedo e da assessora Deise Mendes. FHC gostou da relação que a artista cria entre arte e natureza e também do uso de trilhas sonoras compostas especialmente para a exposição.