Rede de cinemas Kinoplex fecha parceria com banco para benefício de meia entrada

Foto: Divulgação/Kinoplex

O Banco PAN fechou uma parceria com a rede de cinemas Kinoplex. A partir deste mês, clientes que utilizarem os cartões de débito ou crédito do banco na compra de ingressos com preço integral ganham 50% de desconto nas entradas do titular e de mais um acompanhante.

Além do desconto nos ingressos, os clientes do PAN contarão também com 20% de desconto no combo PAN para acompanhar o filme com pipoca tamanho mega e refrigerante de 700ml. Para isso, basta pagar com um cartão de débito ou crédito do Banco.

“A parceria com o Kinoplex vem ao encontro do desejo de nos aproximar dos nossos clientes e facilitar o acesso ao entretenimento. Juntamente com o potencial de crescimento do cinema, vemos a possibilidade de fortalecer cada vez mais a conexão do PAN com quem confia em nossas soluções inteligentes e focadas no consumidor”, explica Bruno Campos, Superintendente Executivo de Marketing.

A promoção é válida para todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, em todas as sessões, incluindo sessões 2D e 3D dos cinemas Kinoplex, exceto para as salas da rede UCI Kinoplex.