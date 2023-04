Reforma do estádio do Morumbi vai incluir a construção de um estacionamento para 2 mil carros

A casa do SPFC, o Cícero Pompeu de Toledo, ou Morumbi, como é chamado pela a maioria dos paulistanos, dá mais um passo para a sua reforma. Júlio Casares, presidente do clube paulista, contratou o consórcio de projetos formado pelos arquitetos Roberto Loeb, Carlos Faggin e Fernando Brandão para a renovação do local.

Foto: Paulo Pinto/ saopaulofc.net

Entre as melhorias programadas estão um estacionamento subterrâneo com capacidade para 2 mil veículos, a recuperação total da fachada externa – que é tombada –, a extensão das arquibancadas, uma cobertura e melhorias na capacidade de receber e retirar materiais para eventos como grandes shows sem prejudicar os jogos. A ideia é que a modernização ocorra juntamente com as obras de infraestrutura no entorno do estádio que são planejadas pela Prefeitura.

O grupo de arquitetos até montou um escritório dentro do estádio para entrar no clima futebolístico.