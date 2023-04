Responsável pelos ‘caracóis’ de Roberto Carlos cria hospital especializado em transplantes capilares

Os famosos caracóis do rei Roberto Carlos já foram “trabalhados” pelo médico Thiago Bianco Leal, especialista em transplante capilar. “Passou um filme na minha cabeça quando fui atendê-lo. Precisei deixar a tietagem de lado, mas a cada momento que eu pensava que, entre tantos médicos no mundo, ele preferiu a mim... “, disse Bianco. Além do Roberto, Bianco já atendeu o humorista Tom Cavalcante, o cantor Lucas Lucco, muitos BBBs e jogadores de futebol.

Thiago Bianco Leal também já atendeu o humorista Tom Cavalcante, BBBs e jogadores de futebol Foto: Luis Blanco

Com o aumento da clientela, o próximo passo de Bianco será inaugurar um hospital exclusivamente voltado para transplantes capilares. A unidade, que deve ser iniciar suas atividades em 2025, ficará em Alphaville e terá capacidade para abrigar 360 cirurgias por mês em 20 centros cirúrgicos. O investimento previsto é o de R$40 milhões.

Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), existem hoje 42 milhões de brasileiros com problemas de calvície. s. O mercado de transplantes capilares movimentou U$4,5 bilhões no mundo todo em 2021, de acordo com dados da International Society of Hair Restoration Surgery.

'Cabeleira é marca registrada do Rei Roberto Carlos Foto: PEDRO KIRILOS