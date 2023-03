Restaurante A Casa de Antonia abre no Conjunto Nacional

O restaurante A Casa de Antonia acaba de abrir as portas em um dos pontos mais marcantes de São Paulo: o Conjunto Nacional. “Sou de Curitiba. Tenho a gastronomia como vocação e a arquitetura como inspiração. Quando resolvi abrir o restaurante em São Paulo, procurei um ponto que fosse um ícone da cidade. Por isso, o Conjunto Nacional é perfeito, além de ser um prédio histórico e ter um projeto incrível, tem a localização ideal para um restaurante”, disse a chef Andrea Vieira.

A Chef Andrea Vieira abre A Casa de Antonia Foto: Ricardo D'Angelo

A decoração do espaço reflete as andanças da chef pelo mundo. Publicitária de formação, já morou em NY, Paris, Curitiba, Rio e, atualmente, SP. Com uma atmosfera urbana e acolhedora, o cardápio também reflete essas características . “Pensamos em comidas descomplicadas, mas não por isso, pouco sofisticadas. Todas as nossas receitas são autorais e cheias de sabor”, conta a chef recém-instalada na capital Paulista. Destaque para o pot pie de carne cozida lentamente em um mix de cervejas.

Até meados da próxima semana, a entrada do restaurante acontece pela Livraria Cultura. Em breve, o Casa de Antonia ganhará uma entrada independente.

Serviço:

A Casa de Antonia

Dentro do Conjunto Nacional - Av. Paulista, 2073 - Jardins